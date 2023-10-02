С 1 октября Польша ввела такие наказания пьяным водителям, которых страна еще не знала. В списке появилась статья, предусматривающая до 20 лет тюрьмы.

Еще в субботу, 30 сентября, действовала жесткая, но "мягкая" тарифная сетка фискального воздействия на пьяниц за рулем транспортных средств. Она ощутимо била по карману, но садиться под хмельком за руль никто "игрой в русскую рулетку" не считал - пили. Ехали под хмельком довольно часто: с 1 января по 30 сентября в ПР было задержано почти 70 000 нетрезвых водителей.

За малейшую вину в виде алкогольного опьянения от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя в крови, к нынешнему воскресенью предусматривался штраф не менее 2500 злотых (21 170 грн). Если концентрация была более 0,5 промилле, то это влекло наказание от 5 000 до 60 000 злотых (508 086 грн). И "бонусом" для обоих случаев шло начисление 15 штрафных баллов.

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Теперь это все позади, поскольку с 0:00 часов 1 октября в Польше к пьяницам за рулем уже другой подход. Дополнения к Уголовному кодексу Польши предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет управляющим транспортным средством в состоянии опьянения с содержанием алкоголя в крови от 0,5 промилле, а при рецидиве – до 5 лет.

Если пьяница устроил ДТП со смертельным исходом, то тюрьмы от 5 до 16 лет лишения свободы ему не миновать – посадят. Если в результате аварии будет нанесен тяжелый ущерб здоровью человека, то это обернется лишением свободы от 5 до 20 лет.

С 1 октября в Польше садиться подвыпившим руль или в чип пьяным слишком рискованно. Фото: millerleonardlaw.com

Будут и другие виды наказаний пьяниц за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, поскольку дополнениями с 1 октября правительство Польши не ограничилось, список репрессивных мер расширится на несколько чувствительных пунктов.

Очередная "засада" ожидает пьяниц-водителей с 14 марта 2024 года. Именно с этого дня вступит в силу норма закона об изъятии (конфискации) автомобиля, если в крови водителя обнаружат 1,5 и более промилле алкоголя.

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Также отберут (конфискуют) автомобиль, если ДТП совершил пьяный водитель с содержанием алкоголя более 1 промилле. При меньших концентрациях (от 0,5 до 1 промилле) дело о конфискации автомобиля будет решать суд.

Кстати, для репрессивных мер национальная принадлежность регистрации транспортного средства и гражданство водителя не имеют значения: на дорогах Польши перед законом одинаково отвечают как местные водители, так и прибывшие из-за границы. И украинским водителям это следует учесть.