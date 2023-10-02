З 1 жовтня Польща запровадила такі покарання п’яним водіям, яких країна ще не знала. У переліку з’явилася стаття, що передбачає до 20 років в’язниці.

Ще у суботу, 30 вересня, діяла жорстка, але "м’яка" тарифна сітка фіскального впливу на п’яниць за кермом транспортних засобів. Вона відчутно била по кишені, але сідати напідпитку за кермо ніхто "грою в російську рулетку" не вважав – пили. Їхали напідпитку досить часто: з 1 січня по 30 вересня у ПР було затримано 70 000 нетверезих водіїв.

За найменшу провину у вигляді алкогольного сп’яніння від 0,2 до 0,5 проміле алкоголю в крові, до нинішньої неділі передбачався штраф не менше 2500 злотих (21 170 грн). Якщо концентрація була понад 0,5 проміле, то це тягнуло на покарання від 5 000 до 60 000 злотих (508 086 грн). І "бонусом" для обох випадків йшло нарахування 15 штрафних балів.

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Тепер це все позаду, оскільки з 0:00 годин 1 жовтня у Польщі до п’яниць за кермом уже інший підхід. Доповнення до Кримінального кодексу Польщі передбачають позбавлення волі на термін до 3 років тим, хто керував транспортним засобом у стані сп’яніння з вмістом алкоголю у крові від 0,5 проміле, а при рецидиві – до 5 років.

Якщо п’яниця спричинив ДТП зі смертельним наслідком, то в’язниці від 5 до 16 років позбавлення волі йому не минути – посадять. Коли у результаті аварії буде завдано важкої шкоди здоров’ю людини, то це обернеться позбавленням волі від 5 до 20 років.

З 1 жовтня у Польщі сідати за кермо напідпитку чи у чіп п'яним надто ризиковано. Фото: millerleonardlaw.com

Будуть й інші види покарань п’яниць за управління транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, оскільки доповненнями з 1 жовтня уряд Польщі не обмежився, список репресивних заходів розшириться на кілька дуже дошкульних пунктів.

Чергова "засада" очікує п’яниць-водіїв з 14 березня 2024 року. Саме з цього дня набере чинності норма закону про вилучення (конфіскацію) автомобіля, якщо у крові кермувальника виявлять 1,5 і більше проміле алкоголю.

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Також відберуть (конфіскують) автомобіль якщо ДТП скоїв п’яний водій з вмістом алкоголю понад 1 проміле. У разі менших концентрацій (від 0,5 до 1 проміле) справу про конфіскацію автомобіля вирішуватиме суд.

До речі, для репресивних заходів національна належність реєстрації транспортного засобу та громадянство водія значення не мають: на дорогах Польщі перед законом однаковісінько відповідають як місцеві водії, так і прибулі з-за кордону. Отож, українським водіям це варто врахувати.