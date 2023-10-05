У доповненнях до Кримінального кодексу Польщі щодо покарання п’яних водіїв на багаторічне ув’язнення з’явилося кілька статей, пов'язаних з автотранспортом.

Тепер з 1 жовтня викрадення номерних знаків автомобіля вважається кримінальним злочином. У разі встановлення особи, винної у крадіжці знаків державної реєстрації транспортних засобів, суд прийматиме рішення про позбавлення волі на п’ять років.

Також в Кримінальному кодексі Польщі з’явиться ще один вид злочину: за ухилення від виконання рішень суду відшкодувати потерпілому або його найближчим особам заподіяної шкоди ухилянт позбавлятиметься волі на термін від 3 місяців до 5 років.

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Ця зміна також торкнеться водіїв, які не мають страхування цивільно-правової відповідальності. Якщо вони спричинили ДТП і були засуджені та зобов’язані за вироком суду виплатити компенсацію, то вони мають відповідати не лише за кримінальні, але й фінансові наслідки з власних коштів. У разі невиплати компенсації такий водій може опинитися за ґратами.

Українським водіям, котрі у приватних чи службових справах вирушають до Польщі, чи їхатимуть транзитом через цю країну, аби не втрапити в халепу варто врахувати нові доповнення. Особливо це стосується любителів перехилити чарку-другу й сісти за кермо: в залежності від випитого з ув’язнення додому можна повернутися через 20 років.



У Польщі встановлено одне з найсуворіших обмежень щодо керування автомобілем у нетверезому стані в ЄС, у більшості країн дозволяється до 0,05% алкоголю в крові. Чотири країни – Чехія, Угорщина, Румунія та Словаччина – мають абсолютну заборону на алкоголь для водіїв. Фото: energepic.com