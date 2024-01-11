Зростання штрафів за відсутність обов’язкового страхового поліса, підвищення вартості евакуатора чи зміни у реєстрації транспортних засобів вдарять відчутно. Однак найболючішим у низці нововведень буде конфіскація авто.

Зміна штрафів відбулася по багатьох розділах правил дорожнього руху – як для їх порушників, так і для водіїв, котрі користуються додатковими послугами на дорозі, повідомляють на порталі UAPL.Info.

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Конфіскація авто

У 2024 році в сусідній країні набувають чинності поправки до Кримінального кодексу. Йдеться про законодавчі зміни, якими передбачається конфіскація авто у нетверезих водіїв. Зміни до частини 42 КК Польщі стосуються кількості алкоголю в крові, достатньої для конфіскації автомобіля у нетверезого водія та розмірів штрафів, якщо конфіскувати автомобіль неможливо.

Однак допоки автівку ніхто не відбере. Правові норми, які дозволять правоохоронцям у Польщі вилучати авто у водіїв, почнуть діяти з 14 березня 2024 року.

Вилучення автомобілів при встановленні сп’яніння водія:

Обов'язкова конфіскація автомобіля буде застосовуватись, якщо рівень алкоголю у крові водія перевищив 1,5 проміле – при цьому достатньо лише факту підтвердження стану алкогольного сп’яніння;

без альтернативи конфіскують авто у нетверезого водія, який став причиною/учасником ДТП, якщо рівень алкоголю в крові перевищував 0,5 проміле;

у разі, якщо під час дорожньо-транспортної пригоди автомобіль було знищено, водій має сплатити штраф, еквівалентний вартості автомобіля;

якщо внаслідок дій нетверезого водія були нанесені тяжкі тілесні ушкодження або спричинена смерть, йому загрожує до 16 років позбавлення волі (до 14 березня 2024 року максимальний термін – 12 років).



Водіям авто слід врахувати, що польський суд з березня 2024 року отримає право також конфіскувати авто навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю. При цьому не обов’язковим є факт ДТП за участю автомобіля, яким керував нетверезий водій.

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Послуги евакуатора та штрафмайданчика

З 1 січня 2024 року в Польщі відчутно зросте сума штрафів для власників авто, які було вивезено евакуатором на штрафні майданчики. Мінфін Польщі ввів доволі відчутне зростання штрафів, яке для окремих видів авто складе майже 15%.

Тарифи за переміщення (евакуацію) ТЗ з дороги та зберігання його на автостоянці під охороною (штрафмайданчику) для:

1. велосипеда чи моторолера:

за евакуацію (послуги евакуатора) – 166 злотих;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 32 злотих;

2. мотоцикла:

за евакуацію (послуги евакуатора) – 324 злотих;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 43 злотих;

3. авто (транспортного засобу) із максимально допустимою масою до 3,5 тонн:

за евакуацію (послуги евакуатора) – 697 злотих;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 60 злотих;

4. автомобіля максимально допустимою масою від 3,5 тонн до 7,5 тонн :

: за евакуацію (послуги евакуатора) – 871 злотий;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 79 злотих;

5. авто із максимально допустимою масою від 7,5 тонн до 16 тонн:

за евакуацію (послуги евакуатора) – 1230 злотих;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 112 злотих;

6. транспортного засобу з максимально допустимою масою понад 16 тонн:

за евакуацію (послуги евакуатора) – 1813 злотих;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 199 злотих;

7. транспортного засобу, що перевозить небезпечні матеріали:

за евакуацію (послуги евакуатора) – 2205 злотих;

за кожну добу перебування на штрафному майданчику – 290 злотих.

Українцям слід врахувати, що евакуювати можуть навіть електросамокат чи інший транспортний засіб особистого користування. За послуги евакуації неправильно припаркованого електросамоката у 2024 доведеться заплатити 166 злотих, а також 32 злотих за кожну добу перебування на штрафмайданчику.

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Штрафи за відсутність страховки

Зростання мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2024 року вплинуло і на вартість штрафів. Штраф за відсутність страхового поліса (przerwę w ciągłości ubezpieczenia) з 1 січня 2024 року стане насправді рекордно високим, оскільки законодавчо штрафні санкції за відсутність дійсного поліса обов'язкового страхування авто там прив'язані саме до мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2024 року власники авто без страхового поліса повинні будуть сплатити штраф в розмірі до 200% мінімальної зарплати в Польщі – 8 484 злотих. Українцям слід врахувати, що розмір штрафу за відсутність дійсного страхового поліса авто в Польщі залежить від терміну закінчення дії попереднього поліса. Повна вартість штрафу накладається на тих водіїв авто, які протермінували обов’язкове страхування більше, ніж на два тижні.

Розмір штрафу водіям, які не застрахували авто в термін:

від 4 до 14 днів, з моменту закінчення дії попереднього страхового поліса, заплатять лише 50% штрафу (4284 злотих);

не більше ніж три дні, від закінчення дії попереднього поліса, заплатять лише 20% від повного штрафу — 1697 злотих.

І ще одне суттєве доповнення: з 1 липня 2024 року, після чергового збільшення в Польщі "мінімалки" штрафи за відсутність страхового поліса авто стануть ще вищими. Може статися так, що штраф досягне чергової рекордної позначки – 8600 злотих.

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Нові правила реєстрації автомобілів

З 1 січня 2024 року в Польщі обов’язкове повідомлення про придбання автомобіля було замінено на прямий обов’язок його реєстрації. Відтепер кожен новий власник вживаного автомобіля зобов’язаний зареєструвати його протягом 30 діб з моменту придбання.

Розмір штрафу залежить від терміну придбання:

понад 30 діб з моменту набуття права власності – доведеться сплатити штраф в розмірі 500 злотих;

понад 180 діб з моменту набуття права власності – розмір штрафу збільшиться вдвічі до 1000 злотих.

При цьому не слід плутати зазначені штрафи для фізичних осіб – водіїв авто та підприємців, які займаються торгівлею автомобілями в Польщі.

Для підприємців-продавців транспортних засобів штрафи вдвічі вищі:

1 000 злотих штрафу за те, що не перереєстровано транспортний засіб протягом 90 днів з моменту придбання;

2 000 злотих штрафу за те, що не перереєстровано авто протягом 180 днів з моменту його придбання;

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Повідомлення про продаж авто

Власники авто в Польщі у 2024 році й надалі зобов’язані повідомляти факт продажу авто, проте зміниться орган, куди слід надати цю інформацію.

Інформацію про продаж (відчуження) транспортного засобу або зміну інформації у свідоцтві про реєстрацію авто, зареєстрованого в Польщі, власники авто і надалі повинні надавати протягом 30 днів з моменту змін.

Проте у 2024 році зміниться орган, який буде приймати відповідні повідомлення щодо продажу авто. З 1 січня 2024 року власник транспортного повинен повідомити факт продажу автомобіля відповідного старосту за місцем свого постійного або тимчасового проживання. До 2024 року таке повідомлення направлялось старості саме за місцем реєстрації автомобіля, а не місцем проживання його власника.

У випадку продажу авто, що перебувало у спільній власності кількох осіб, достатньо буде повідомлення одного зі співвласників на адресу відповідного старости за місцем постійного чи тимчасового проживання.