З першого січня у Польщі діють нові ставки за проїзд платними ділянками доріг для великовантажних автомобілів та змінився хімічний склад бензину Е5 з октановим числом 95.

Напередодні нового року про нові тарифи сповістив офіційний вісник електронної системи збору плати за проїзд Національної податкової адміністрації Польщі. У сповіщенні вказані тарифи по всіх категоріях транспортних засобів та їх екологічних класах.

З тарифної сітки видно, що найменше будуть платити власники автомобілів екологічного формату Евро-5 з дозволеною повною масою понад 3,5 т і менш як 12 т. За проїзд одного кілометра національною дорогою класу AIS їм доведеться платити 0,28 злотого.

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А ось власникам транспорту такої ж маси, але екологічного формату Евро-2 за кожен кілометр шляху по AIS доведеться платити майже удвічі більше – 0,55 злотого.

До речі, такі ставки щодо екологічності Євро-5 і Євро-2 діють і на автобуси. Але там це стосується усіх розмірних груп, незалежно від їх допустимої загальної маси.

Трішечки менші електронні ставки плати за проїзд національними дорогами GP IG або їх ділянками.

На таблицях вгорі та внизу нові ставки збору з великовагових автомобілів про платних дорогах Польщі, що діють з 1 січня. Інфографіка: Авто24

Також з 1 січня 2024 року на АЗС Польщі бензин Е5 з октановим числом 95 замінили на бензин Е10 із вмістом до 10% біокомпонентів з однаковим октановим числом.

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У Мінприроди Польщі підкреслили, що "переважна більшість" легкових автомобілів з двигунами з іскровим запалюванням, випущених після 1 січня 2010 року, пристосовані до використання автомобільного бензину Е10. Однак за даними Асоціації польської автомобільної промисловості, середній вік легкового автомобіля у 2020 році в Польщі становив 14,3 року, тож власникам рекомендовано зважати на вік автомобіля.

Мінприроди та навколишнього середовища Польщі не вбачає загрози від впровадження бензинового формату Е10 ні у сфері логістики, ні щодо вимог якості. Фото: vikingmotors.ee

За даними Національної палати біопалива, Польща стала 18-ою країною ЄС, яка запровадила паливо E10. Вона зазначила, що це паливо вже є в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Нідерландах, Іспанії, Ірландії, Литві, Латвії, Люксембурзі, Німеччині, Румунії, Словаччині та Угорщині. Крім того, E10 також доступний у Великій Британії та Норвегії.