Волинські медики отримали одну з чотирьох карет швидкої допомоги класу "C", які адресно прийшли Волинській, Львівській, Закарпатській та Рівненській областям.

Подарунок поляки здійснили у рамках проєкту Interreg "Lubelskie dla Ukrainy". Медичні машини на шасі фургонів Ford повністю укомплектовані устаткуванням відповідно до потреб згаданого класу, тобто інтенсивної терапії.

Реанімобілі для транспортування пацієнтів з ускладненим доглядом мають дефібрилятори, реанімаційні вентилятори, аспіратори, вакуумні матраци, сучасні ноші-каталки тощо. Для обігріву в зимовий час у медичному салоні встановлено додатковий обігрівач.

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"Польща робить вклад не лише у перемогу України, а й у перемогу добра над злом, перемогу демократії над тиранією. Ми допомагали й будемо допомагати вам, адже сьогодні українці борються за незалежність усього європейського суспільства. Усі автомобілі швидкої медичної допомоги нові і сподіваюсь, вони гідно слугуватимуть медикам, адже вони рятують життя військових та цивільних", – наголосив віцемаршалок Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський, який супроводжував караван для передачі Україні.

У які конкретно медичні заклади будуть направлені карети, не повідомляється. Вочевидь, це визначать департаменти охорони здоров’я згаданих вище областей.

Волинська ОВА уточнила, що одна з цих автівок лишиться у Луцьку, заступить на чергування у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.