Волынские медики получили одну из четырех карет скорой помощи класса "C", адресно пришедших Волынской, Львовской, Закарпатской и Ровенской областям.

Подарок поляки совершили в рамках проекта Interreg "Lubelskie dla Ukrainy". Медицинские машины на шасси фургонов Ford полностью укомплектованы оборудованием в соответствии с потребностями данного класса, то есть интенсивной терапии.

Реанимобили для транспортировки пациентов с усложненным уходом имеют дефибрилляторы, реанимационные вентиляторы, аспираторы, вакуумные матрасы, современные носилки-каталки и т.д. Для обогрева зимой в медицинском салоне установлен дополнительный обогреватель.

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"Польша делает вклад не только в победу Украины, но и в победу добра над злом, победу демократии над тиранией. Мы помогали и будем помогать вам, ведь сегодня украинцы борются за независимость всего европейского общества. Все автомобили скорой медицинской помощи новые и надеюсь, они достойно будут служить медикам, ведь они спасают жизнь военных и гражданских", – подчеркнул вицемаршалок Люблинского воеводства Збигнев Войцеховский, сопровождавший караван для передачи Украине.

В какие медицинские учреждения будут направлены кареты, не сообщается. Скорее всего, это определят департаменты здравоохранения вышеупомянутых областей.

Волынская ОВА уточнила, что один из этих автомобилей останется в Луцке, заступит на дежурство в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.