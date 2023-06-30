Министерство иностранных дел Чешской Республики отправило в Украину мобильное отделение интенсивной терапии с небольшой операционной, обустроенное в салоне переделанного автобуса.

На мини-госпиталь и его оборудование дипломатическое ведомство потратило 9,5 млн. чешских крон, что примерно конвертируется в 16,2 млн. грн. Кроме этого, за счет дипломатов будет проведено в Киеве обучение медицинских бригад, которые будут работать в мобильном госпитале. По сервисному контракту Чехия также позаботится о ремонте автобуса и оборудования.

Мобильное отделение интенсивной терапии будет обслуживать бригада из шести медиков. Оборудованный салон может одновременно принять пятерых пациентов. Есть возможность проводить в полевых условиях не очень сложные операции, на что отведен специальный отсек со всеми присущими операционному блоку оборудованием и инструментарием.

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"Я убежден, что наша обязанность – помогать людям, нуждающимся в нашей помощи. Мы солидарны и не перестанем помогать Украине, пока она не выиграет войну. Верю, что специально адаптированный автобус будет привлечен к помощи везде, где это необходимо и в кратчайший срок", – подчеркнул перед отправкой автобуса в Украину министр иностранных дел Ян Липовский.

Министр иностранных дел Чехих Ян Липовский во время презентации мобильного мини-госпиталя для нужд Украины. Фото: Сesky.Radio

По поручению Министерства иностранных дел Чехии новый автобус Iveco под мобильное медицинское учреждение был переработан в компании Royax. На переоборудование ушло три месяца. Все устройство выполнялось под «потребности интенсивной терапии и хирургии одного дня».

Для удобной транспортировки пациентов закупили специальные кровати одного из ведущих производителей Чехии Linet. Лежанки рассчитаны именно на транспортный статус больных, нуждающихся в неотложных интенсивных терапевтических мерах.

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"Автобус имеет функцию передвижной реанимации. Для пациентов подготовлен комплексный уход, который необходим во время лечения в самых тяжелых случаях. Есть мониторинг пациентов, есть контроль по ЭКГ и по всем важным жизненно важным функциям. У нас есть аспираторы биологических жидкостей, независимый вентилятор, который контролирует жизненные функции, а также комплексную кислородную систему. Автобус полностью оборудован дефибрилляторами – на случай, если необходимо обеспечить экстренное спасение жизни из-за сердечной недостаточности", – рассказал управляющий завода Royax Ян Пишка.

Торжественный церемониал отправки медицинского автобуса в Украину. Фото: Сesky.Radio

Мобильный госпиталь способен работать без подключения к стационарной электрической сети, имея в багажном отсеке генераторную установку. Ее мощность рассчитана на освещение, все оборудование, а также кондиционер, который может в жару держать комфортную прохладу в салоне.

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Зимой для обогрева салона достаточно конвекторного стационарного автобусного отопления, а при сильных морозах для дополнения есть в комплекте электрообогреватели.

Торжественный церемониал отправки медицинского автобуса в Украину. Фото: Сesky.Radio

Мини-госпиталь также укомплектован спасательными сумками, погрузочной рампой и эвакуационными тележками.

Кстати, все оборудование, комплектацию чешская сторона согласовывала с украинскими медиками, которые озвучили свои пожелания и консультировали специалистов Royax.

Переоборудованный Iveco в полной комплектации отделения интенсивной терапии и операционным блоком отправился в подарок украинским медикам от чешских дипломатов. Фото: Сesky.Radio