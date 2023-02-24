Новая партия гуманитарных мостов от Чехии прибыла в Украину.
В Украину прибыли новая партия гуманитарных мостов. Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики направила партию из 14 металлических конструкций.
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Чехия – лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Это государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях. В 2022 году Чехия уже подарила Украине 10 переправ.