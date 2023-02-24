Нова партія гуманітарних мостів від Чехії почала прибувати в Україну.
В Україну прибула нова партія гуманітарних мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих конструкцій.
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Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях. Упродовж 2022 року Чехія вже подарувала Україні 10 переправ.