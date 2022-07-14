Мости від компанії Matiere можуть бути як автомобільними, так і залізничними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що французький уряд та федерація французьких промисловців MEDEF пообіцяли передати Україні 36 легкозбірних мостів від компанії Matiere. Мости для відновлення зруйнованої інфраструктури будуть довжиною від 23 до 46 метрів.

До речі Чехія пообіцяла передати Україні два понтонні мости

“Ми стимулюємо іноземні компанії брати активну участь у відбудові української інфраструктури, зруйнованої Росією. Мостові конструкції французької компанії Matiere зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі“, – заявив він.

25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть оціночну місію з інженерами Укравтодору.

“Компанія зацікавлена в співпраці з українськими підрядниками та потенційно розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні“, – підкреслив Кулеба.

Також він зауважив, що компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо в країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

На сайті компанії представлені різні види мостів. Їх спеціалізація – модульні конструкції, які спочатку виготовляють на підприємстві, а потім доставляють до об’єкту та зварюють в єдиний міст. Мости UNIBRIDGE можна використовувати для промисловості, як залізничні, автомобільні, або військові.

Такі мости можуть бути односмугові або двосмугові. Крім того, вони розраховані на великий спектр транспортних засобів, в тому числі і великогабаритних.

Нагадаємо, що у Міністерстві інфраструктури повідомили, що через російську агресію в Україні за 100 днів війни зруйновані понад 350 мостів та 24 тисячі км доріг.