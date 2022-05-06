З них 9 тисяч — це шляхи державного значення.

Постраждали й понад 300 штучних споруд, передусім, мостів. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. За його словами, займаються відновленням пошкодженої інфраструктури, зокрема, на звільненій від окупації Київщині.

Читайте також: У Києві продовжують прибирати блокпости та ремонтувати дороги

“Основне завдання зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 кілометрів доріг у різних містах, зокрема, і на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 кілометрів доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 кілометрів шляхів державного значення. Встановили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще 2-х саме зараз працюємо”, — каже Андрій Івко.

Пріоритети щодо відновлення визначають спільно зі Збройними силами України та військовими адміністраціями. Саме вони повідомляють, які дороги чи мости потрібні для військових і гуманітарних потреб.

“Коли Чернігівську область звільнили, то ми за тиждень відновили туди сполучення, щоб поїхали колони з допомогою. Спілкуємося кожен день з усіма і працюємо цілодобово 24 на 7”, — розповів перший заступник голови Укравтодору.