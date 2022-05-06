Из них 9 тысяч – это пути государственного значения.

Пострадали и более 300 искусственных сооружений, прежде всего, мостов. Об этом во время брифинга в медиацентре Украины рассказал первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко. По его словам, занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры, в частности, на освобожденной от оккупации Киевщине.

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“Основная задача сделать проезды там, где разрушены мосты. Мы установили уже 30 временных сооружений, по которым можно двигаться. Расчистили 750 километров дорог в разных городах, в том числе, и на дорогах государственного значения. На Киевщине расчистили 220 километров дорог коммунального значения, речь идет об Ирпене, Буче, Гостомеле. И еще 260 километров путей государственного значения. Установили 17 временных сооружений, а над восстановлением еще 2-х именно сейчас работаем”, – говорит Андрей Ивко.

Приоритеты по восстановлению определяют совместно с Вооруженными силами Украины и военными администрациями. Именно они сообщают, какие дороги или мосты нужны для военных и гуманитарных нужд.

“Когда Черниговскую область освободили, то мы за неделю восстановили туда сообщение, чтобы поехали колонны с помощью. Общаемся каждый день со всеми и работаем круглосуточно 24 на 7”, – рассказал первый заместитель председателя Укравтодора.