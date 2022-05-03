Коммунальщики Киева работают над улучшением дорожной инфраструктуры города – разбирают ненужные блокпосты и устраняют недостатки дорожного покрытия.

Работники ДЭУ всех районов Киева проводят ручную и механизированную уборку транспортных артерий, тротуаров, подземных пешеходных переходов, остановочных комплексов и очистку водостоков. Убирают блоки и другие посторонние предметы с проезжей части.

Читайте также: Законность проверок на блокпостах: осмотр вещей, проверка телефона, вручение повесток

Кроме того, проводятся работы по ямочному аварийному ремонту дорожного покрытия.

Уже выполнены работы по ликвидации ямочности на отдельных участках, в частности на ул. Вильямса, ул. Максимовича, ул. Хоткевича, ул. Освободителей, ул. Соломенской, ул. Глубочицкой, на Харьковском и Набережном шоссе, а также на других магистральных улицах.