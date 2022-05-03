Комунальники Києва працюють над покращенням дорожньої інфраструктури міста – розбирають непотрібні блокпости та усувають недоліки дорожнього покриття.

Працівники ШЕУ усіх районів Києва проводять ручне і механізоване прибирання транспортних артерій, тротуарів, підземних пішохідних переходів, зупинкових комплексів та очищення зливоприймачів. Прибирають блоки та інші сторонні предмети з проїжджої частини.

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Крім того, проводяться роботи з ямкового аварійного ремонту дорожнього покриття.

Вже виконано роботи з ліквідації ямковості на окремих ділянках, зокрема на вул. Вільямса, вул. Максимовича, вул. Хоткевича, вул. Визволителів, вул. Солом’янській, вул. Глибочицькій, на Харківському та Набережному шосе, а також на інших магістральних вулицях.