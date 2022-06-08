Зруйновані в результаті бойових дій мости – велика проблема для Укравтодору. Відновлення сполучення вимагає чимало часу і ресурсів.

Укравтодор вже підписав угоду з адміністрацією державних матеріальних резервів Чеської Республіки щодо передачі гуманітарної допомоги – двох понтонних мостів довжиною 36 метрів кожний:

Читайте також: Які мости та шляхопроводи буде відновлено найближчим часом

двоповерховий двостінний армований мостовий настил TMS Z2p2sz без консольного та пішохідного мосту;

двоповерховий двостінний армований мостовий настил TMS Z2p2sz з консольним та пішохідним мостом.

“Щодня ми працюємо над відновленням транспортного сполучення всюди, де це дозволяє військова ситуація. Нам уже вдалося відкрити проїзд на 40 тимчасових переправах, а дорожні компанії продовжують будувати тимчасові об'їзні шляхи там, де сполучення неможливе через підірвані мости”, - розповідає Міністр інфраструктури України Александр Кубраков.

Чиновник повідомив про проблему гострого дефіциту матеріалів та конструкцій. Україна змушена звертатись по допомогу до іноземних партнерів.