На звільнених від російських окупантів територіях дорожники відновлюють критично важливі логістичні маршрути.

Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на Житомирській трасі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки, паралельно демонтують зруйнований міст та споруджують тимчасову переправу.

Адже Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни. Міст поблизу Стоянки на цій трасі було зруйновано ще в перші дні війни та відрізано транспортне сполучення з Києвом.

На сьогодні було влаштовано переправу через річку Ірпінь із залізних балок, земляний насип та щебеневу основу, повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

До речі перший тимчасовий міст через річку Ірпінь вже зроблено

На початку наступного тижня Мінінфраструктури планує відкрити тимчасовий проїзд для відновлення руху транспорту по шляхопроводу на Житомирській трасі поблизу села Стоянка.

На Чернігівщині також відновлюють штучні споруди. 12 квітня стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина.

Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.

Переправу у Смолині Кубраков обіцяє зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня. Далі роботи перемістяться на дорогу Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.

Загалом період ведення бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.