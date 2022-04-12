На освобожденных от российских оккупантов территориях дорожники восстанавливают критически важные логистические маршруты.

Уже почти неделю ведутся восстановительные работы на Житомирской трассе: ее убирают, расчищают от изувеченных автомобилей и техники, параллельно демонтируют разрушенный мост и сооружают временную переправу.

Ведь Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны. Мост возле Стоянки на этой трассе был разрушен еще в первые дни войны и отрезано транспортное сообщение с Киевом.

На сегодняшний день было устроено переправу через реку Ирпень с железных балок, земляной насыпи и щебеночной основы, сообщает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кстати первый Временный мост через реку Ирпень уже сделан

В начале следующей недели Мининфраструктуры планирует открыть временный проезд для возобновления движения транспорта по путепроводу на Житомирской трассе возле села Стоянка.

В Черниговской области также восстанавливают искусственные сооружения. 12 апреля стартовали работы по возведению временной переправы возле Смолина.

Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка.

Переправу в Смолине Кубраков обещает сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели. Далее работы переместятся на дорогу Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.