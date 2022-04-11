Насыпной мост поможет в восстановлении города.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что завершено сооружение переправы на дороге Р-30, ведущей к городу Ирпень. Ее протяженность – 245 метров, ширина – 9 м.

Насыпной мост выдержит одновременный проезд двух грузовиков в обе стороны. Это важно, учитывая, что его основное предназначение — это создание устойчивого логистического сообщения для Ирпеня и близлежащих городов, нуждающихся как в гуманитарной помощи, так и в строительных материалах для восстановления инфраструктуры.

Также интересно на украинские дороги возвращают указательные знаки

“Теперь направляем все силы на строительство нового современного моста. Его планируем завершить уже этим летом”, – говорит Кубраков.

В общей сложности более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевщины.

Их основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона.

За последние три дня мы уже расчистили 67 км дороги Киев – Чоп. Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев — Житомир будет открыт.

Также освободили от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов около 37 км улиц города Ирпень.