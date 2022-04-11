Насипний міст допоможе у відновленні міста.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що завершено спорудження переправи на дорозі Р-30, яка веде до міста Ірпінь. Її протяжність — 245 метрів, ширина — 9 м.

Насипний міст витримає одночасний проїзд двох вантажівок в обидва боки. Це важливо, з огляду на те, що його основне призначення — це створення сталого логістичного сполучення для Ірпеня та прилеглих міст, які потребують як гуманітарної допомоги, так і будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури.

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“Тепер спрямовуємо всі сили на будівництво нового сучасного мосту. Його плануємо завершити вже цього літа”, – говорить Кубраков.

Загалом понад 250 людей та 117 одиниць техніки продовжують роботи з розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури Київщини.

Їх основне завдання — оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону.

За останні три дні ми вже розчистили 67 км дороги Київ — Чоп. Уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, маршрут Київ — Житомир буде відкрито.

Також звільнили від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь.