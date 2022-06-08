Разрушенные в результате боевых действий мосты – большая проблема для Укравтодора. Восстановление сообщения требует немало времени и ресурсов.

Укравтодор уже подписал соглашение с администрацией государственных материальных резервов Чешской Республики о передаче гуманитарной помощи – двух понтонных мостов длиной 36 метров каждый:

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двухэтажный двустенный армированный мостовой настил TMS Z2p2sz без консольного и пешеходного моста;

двухэтажный двустенный армированный мостовой настил TMS Z2p2sz с консольным и пешеходным мостом.

“Ежедневно мы работаем над восстановлением транспортного сообщения везде, где это позволяет военная ситуация. Нам уже удалось открыть проезд на 40 временных переправах, а дорожные компании продолжают строить временные объездные пути там, где сообщение невозможно из-за взорванных мостов”, – рассказывает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Чиновник сообщил о проблеме острого дефицита материалов и конструкций. Украина вынуждена обращаться за помощью к иностранным партнерам.