Міністерство закордонних справ Чеської Республіки відправило в Україну мобільне відділення інтенсивної терапії з невеличкою операційною, облаштовані у салоні переробленого автобуса.

На міні-госпіталь та його обладнання дипломатичне відомство потратило 9,5 млн чеських крон, що приблизно конвертується у 16,2 млн грн. Окрім цього, за кошти дипломатів буде проведено у Києві навчання медичних бригад, котрі працюватимуть у мобільному шпиталі. За сервісним контрактом Чехія також подбає про будь-який ремонт автобуса та обладнання.

Мобільне відділення інтенсивної терапії обслуговуватиме бригада з шести медиків. Обладнаний салон може одночасно прийняти п'ятьох пацієнтів. Є можливість проводити в польових умовах не дуже складні операції, на що відведено спеціальний відсік с усіма притаманними операційному блоку устаткуванням та інструментарієм.

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"Я переконаний, що наш обов'язок – допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Ми солідарні і не перестанемо допомагати Україні, допоки вона не виграє війну. Вірю, що спеціально адаптований автобус буде залучено до допомоги скрізь, де це необхідно і у найкоротший термін", – підкреслив перед відправкою автобуса в Україну міністр закордонних справ Ян Липавський.

Міністр закордонних справ Чехіх Ян Липавський під час презентації мобільного міні-шпиталю для потреб України. Фото: Сesky.Radio

За дорученням Міністерства закордонних справ Чехії новий автобус Iveco під мобільний медичний заклад переробили у компанії Royax. На переобладнання пішло три місяці. Все облаштування виконувалося під «потреби інтенсивної терапії і хірургії одного дня».

Для зручного транспортування пацієнтів закупили спеціальні ліжка одного з провідних виробників Чехії Linet. Лежанки розраховані саме на транспортний статус хворих, котрі потребують невідкладних інтенсивних терапевтичних заходів.

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"Автобус має функцію пересувної реанімації. Для пацієнтів підготовлено комплексний догляд, який необхідний під час лікування у найважчих випадках. Маємо моніторинг пацієнтів, є контроль по ЕКГ та по всіх важливі життєво важливих функціях. Ми маємо аспіратори біологічних рідин, незалежний вентилятор, який контролює дихальні та життєві функції, а також комплексну кисневу систему. Автобус повністю обладнаний дефібриляторами – на випадок, якщо необхідно забезпечити екстрений порятунок життя за серцевої недостатності", – розповів керуючий заводу Royax Ян Пішка.

Урочистий церемоніал відправки медичного автобуса в Україну. Фото: Сesky.Radio

Мобільний госпіталь здатний працювати без підключення до стаціонарної електричної мережі, маючи в багажному відсіку генераторну установку. Її потужність розрахована на освітлення, усе обладнання, а також на кондиціонер, який може в спеку тримати комфортну прохолоду в салоні.

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Взимку для обігріву салону буде достатньо конвекторного стаціонарного автобусного опалення, а при сильних морозах для доповнення є в комплекті електрообігрівачі.

Урочистий церемоніал відправки медичного автобуса в Україну. Фото: Сesky.Radio

Міні-госпіталь також укомплектований рятувальними сумками, навантажувальною рампою та евакуаційними візками.

До речі, все обладнання, комплектацію чеська сторона погоджувала з українськими медиками, котрі озвучили свої побажання та консультували спеціалістів компанії Royax.

Переобладнаний Iveco у повній комплектації відділення інтенсивної терапії та операційним блоком відправився подарунком українським медикам від чеських дипломатів. Фото: Сesky.Radio