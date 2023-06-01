Експозиція "Автотехсервісу-2023" включала автомобілі, які не беруть прямої участі у воєнних діях, але серйозно допомогають на фронті.

Під час героїчної оборони українців від рашистської навали велику роль відіграють наші співвітчизники в тилу, які забезпечують матеріально-технічну базу ЗСУ. Адже деякі, на перший погляд, непомітні речі, суттєво впливають на боєздатність нашої армії.

На виставці “Автотехсервіс-2023” були представлені зразки автотехніки та готові рішення, які допомагають нашим бійцям на фронті.

До речі На Львівщині створили комерційний електромобіль "Карпати"

Один з важливих напрямів, які освоїли українські майстри з початку війни – виробництво військових багі для розвідників та інших підрозділів, яким потрібна мобільність, швидкість пересування на бездоріжжі та непомітність на місцевості.

Багі чернівецьких майстрів Vols вже добре відоме серед українців та воїнів ЗСУ, і на виставці можна було познайомитись з одним із представників цього сімейства. Він має довжину 3,3 метра, кліренс – 350 мм. На цій машині – турбодизельний двигун об’ємом 1,9 л та 5-ступенева “механіка”. Багі має два варіанти комплектації – двомісну легку та часткову броньовану, в кожній з них є місце для евакуації пораненого бійця.

Компанія “Зернотрейд” показала кілька військових багі – двох- та чотиримісний. Вони приводяться в рух 4-тактним двигуном потужністю 85 к.с. та коробкою-автомат. Дорожній просвіт машин – 350 мм, дно та дах підсилені металевими листами.

До речі тест-драйв багі Vols

Незамінною на фронті, де багато різноманітної техніки, є мобільна майстерня з набором інструментів, генератором та навіть шиномонтажною установкою. Обладнання для неї досить дороге, а допомога на фронті – безцінна. Саме тому на виставці ведеться збір коштів на таку мобільну майстерню на базі пікапу L200 для передачі 92 ОМБр ім. Івана Сірка.

Сайт “Автоцентр” та проєкт “Україна в огні” також показали на виставці мобільний шиномонтаж на базі фургона. У ньому є компресор, апарат для розбортування шин, генератор та інше обладнання. Шини на війні – витратний матеріал, тому така машина дуже необідна там, де багато колісної техніки.

Серед транспорту, який несподівано згодився для ЗСУ – електробайки. На них розвідники можуть легко добиратись до необхідних об’єктів непоміченими, а десантники – виконувати бойові завдання. Значний запас ходу та безшумність при пересуванні – серйозна перевага такої техніки. Тернопільська компанія Eleek продемонструвала спеціальні “військові” версії таких електробайків, які відрізняються від цивільних не лише забарвленням, але й додатковим обладнанням.

До речі ми одними з перших провели тест-драйв цих електробайків

Компанія Auto ZNA привезла недорогі та комфортні китайські пікапи Dongfeng Rich 6, які створені на базі японського Nissan Navara. Його вантажопідйомність – 795 кг, а перевірена конструкція гарантує надійність машин.

Ціна таких машин – від $29 900, модифікація для військових має додаткове обладнання ще на $1000. Воно включає посилені дуги для монтажу озброєння. Також є версії Dongfeng для комунальних служб (на фото).