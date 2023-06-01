Экспозиция "Автотехсервиса-2023" включала автомобили, которые не участвуют в военных действиях, но серьезно помогают на фронте.

Во время героической обороны украинцев от рашистского нашествия большую роль играют наши соотечественники в тылу, обеспечивающие материально-техническую базу ВСУ. Ведь некоторые, на первый взгляд, незаметные вещи существенно влияют на боеспособность нашей армии.

На выставке "Автотехсервис-2023" были представлены образцы автотехники и готовые решения, помогающие нашим бойцам на фронте.

Кстати говоря Во Львовской области создали коммерческий электромобиль "Карпаты"

Одно из важных направлений, освоенных украинскими мастерами с начала войны – производство военных баги для разведчиков и других подразделений, которым нужна мобильность, скорость передвижения на бездорожье и незаметность на местности.

Баги черновицких мастеров Vols уже хорошо известны среди украинцев и воинов ВСУ, и на выставке можно было познакомиться с одним из представителей этого семейства. В длину он 3,3 метра, клиренс – 350 мм. На этой машине турбодизельный двигатель объемом 1,9 л и 5-ступенчатая "механика". У этого багги два варианта комплектации – двухместная легкая и частичная бронированная, в каждой из них есть место для эвакуации раненого бойца.

Компания "Зернотрейд" показала несколько военных баги: двух- и четырехместный. Они приводятся в движение 4-тактным двигателем мощностью 85 л. и коробкой-автомат. Дорожный просвет машин – 350 мм, дно и крыша усилены металлическими листами.

Кстати говоря тест-драйв багги Vols

Незаменима на фронте, где много разнообразной техники, мобильная мастерская с набором инструментов, генератором и даже шиномонтажной установкой. Оборудование для нее достаточно дорогостоящее, а помощь на фронте – бесценна. Именно поэтому на выставке ведется сбор средств на мобильную мастерскую на базе пикапа L200 для передачи 92 ОМБр им. Ивана Сирко.

Сайт “Автоцентр” и проект “Украина в огне” также показали на выставке мобильный шиномонтаж на базе фургона. В нем есть компрессор, аппарат для разборки шин, генератор и другое оборудование. Шины на войне – расходный материал, поэтому такая машина очень необходима там, где много колесной техники.

Среди неожиданно пригодившегося для ВСУ транспорта – электробайки. На них разведчики могут легко добираться до необходимых объектов незамеченными, а десантники выполнять боевые задания. Значительный запас хода и бесшумность при передвижении – серьезное преимущество такой техники. Тернопольская компания Eleek продемонстрировала специальные военные версии таких электробайков, которые отличаются от гражданских не только окраской, но и дополнительным оборудованием.

Кстати говоря мы одними из первых провели тест-драйв этих электробайков

Компания Auto ZNA привезла недорогие и комфортные китайские пикапы Dongfeng Rich 6, созданные на базе японского Nissan Navara. Его грузоподъемность – 795 кг, а проверенная конструкция гарантирует надежность машин.

Цена таких машин – от $29 900, модификация для военных имеет дополнительное оборудование еще на $1000. Оно включает в себя усиленные дуги для монтажа вооружения. Есть также версии Dongfeng для коммунальных служб (на фото).