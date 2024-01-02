С первого января в Польше действуют новые ставки за проезд по платным участкам дорог для большегрузных автомобилей, а также заменен химический состав бензина Е5 с октановым числом 95.

В преддверии нового года о новых тарифах известил официальный вестник электронной системы сбора платы за проезд Национальной налоговой администрации Польши. В опубликованном документе указаны тарифы по всем категориям транспортных средств и их экологических классах.

С тарифной сетки видно, что меньше всего будут платить владельцы автомобилей экологического формата Евро-5 с разрешенной полной массой более 3,5 т и менее 12 т. За проезд одного километра по национальной дороге класса AIS им придется платить 0,28 злотых.

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А вот владельцам транспорта такой же массы, но экологического формата Евро-2 за каждый километр пути по AIS придется платить почти вдвое больше – 0,55 злотых.

Кстати, такие ставки по экологичности Евро-5 и Евро-2 действуют и на автобусы. Но там это касается всех размерных групп, независимо от их допустимой общей массы.

Немного меньше электронные ставки платы за проезд по национальным дорогам GP IG или их участками.

На таблицах вверху и внизу новые ставки сбора с тяжеловесных автомобилей о платных дорогах Польши, действующих с 1 января. Инфографика: Авто24

Также с 1 января 2024 года на АЗС Польши бензин Е5 с октановым числом 95 заменили на бензин Е10 с содержанием до 10% биокомпонентов с одинаковым октановым числом.

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В Минприроды Польши подчеркнули, что "подавляющее большинство" легковых автомобилей с двигателями от искрового зажигания, выпущенных после 1 января 2010 года, приспособлены к использованию автомобильного бензина Е10. Однако по данным Ассоциации польской автомобильной промышленности, средний возраст легкового автомобиля в 2020 году в Польше составил 14,3 года, поэтому владельцам рекомендуется учитывать возраст машины.

Минприроды и окружающей среды Польши не видит угрозы от внедрения бензинового формата Е10 ни в сфере логистики, ни в отношении требований качества. Фото: vikingmotors.ee

По данным Национальной палаты биотоплива, Польша стала 18-й страной ЕС, которая ввела топливо E10. Она отметила, что это топливо уже есть в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Нидерландах, Испании, Ирландии, Литве, Латвии, Люксембурге, Германии, Румынии, Словакии и Венгрии. Кроме того, E10 также доступен в Великобритании и Норвегии.