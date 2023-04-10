У Польщі діють підвищені штрафи для водіїв – суми збільшили в десятки разів. Полякам та гостям країни нагадали про покарання за порушення ПДР.

Суми штрафів для водіїв у Польщі змінили у 2022 році. Максимальний штраф збільшили в десятки разів. До 2022 року найвищим покаранням за порушення правил дорожнього руху був штраф у розмірі 500 злотих (4254 грн), а у 2023 році доведеться заплатити 5000-6000 злотих (до 51 тис. грн).

Читайте також: У Польщі за махінації з номерними знаками для авто можна сісти за ґрати

Суд може накласти штраф за керування автомобілем у нетверезому стані або за ненадання допомоги потерпілому в ДТП. Сума може досягати навіть 30 000 злотих (255 тис. грн).

Найпоширенішою причиною аварій у Польщі упродовж багатьох років є перевищення швидкості, тому законодавці збільшили суми штрафів саме за таке порушення.

Суми штрафів за перевищення швидкості в Польщі у 2023 році такі:

до 10 км/год – 50 злотих;

на 11-15 км/год – 100 злотих;

на 16-20 км/год – 200 злотих;

на 21-25 км/год – 300 злотих;

на 26-30 км/год – 400 злотих;

на 31-40 км/год – 800 злотих;

на 41-50 км/год – 1000 злотих;

на 51-60 км/год – 1500 злотих;

на 61-70 км/год – 2000 злотих;

на 71 км/год і більше – 2500 злотих.

Якщо водій повторно протягом 24 місяців порушить правило дорожнього руху, то сума штрафу подвоюється. За рецидив закон Польщі передбачає нарахування штрафних балів.

31-40 км/год -1600 злотих і 10 штрафних балів;

41-50 км/год -2000 злотих і 13 штрафних балів;

51-60 км/год - 3000 злотих і 15 штрафних балів;

61-70 км/год - 4000 злотих і 15 штрафних балів;

71 км/год і більше - 5000 злотих і 15 штрафних балів.

Наразі зняття балів, накопичених на рахунку водіїв, які порушили правила, можливе лише через два роки, а не як раніше – через рік. Також це можливо лише після оформлення мандату.