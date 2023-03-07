Зміни до Кримінального кодексу Польщі передбачають ув'язнення за підробку чи використання чужих номерних знаків на автомобілі.

У змінах до Кримінального кодексу зазначено, «що людина, котра для руху на території Республіки Польща має недійсний реєстраційний номерний знак автомобіля або підробляє чи змінює його, карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років».

Також цікаво у Польщі внесли зміни до закону про дорожній рух

Таке ж покарання буде застосовано для осіб, які використовують номерний знак транспортного засобу, не присвоєний цьому транспортному засобу, або використовують підроблений чи змінений номерний знак як справжній.

Зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2023 року.

У новому положенні законодавством передбачено кримінальну відповідальність у вигляді від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі за викрадення номерного знака, підробку номерного знака з метою використання його як справжнього, а також передбачена ідентична кримінальна відповідальність для зловмисників, які використовують копії номерних знаків на транспортних засобах.

Водночас за неправильне розміщення чи закриття номерних знаків передбачено штраф у розмірі 500 злотих. За відсутність номерного знака на автомобілі на водія накладається штраф у розмірі не менше 1500 злотих.