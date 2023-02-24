Навіть 17-річний підліток повинен користуватися автокріслом під час поїздки в автомобілі, якщо його зріст не перевищує 150 сантиметрів.

Вікове обмеження дитини (12 років), що звільняло батьків від обов’язку перевозити підлітка в автокріслі було скасовано. Згідно з чинними правилами, усі діти зростом до 150 сантиметрів повинні користуватися автокріслом, навіть до повноліття.

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Діти, що вищі за 150 сантиметрів, можуть сидіти на задньому сидінні, пристебнуті ременем безпеки.

Коли дітям дозволено їздити без автокрісла:

Якщо в авто перебувають троє та більше дітей, і в ньому недостатньо місця, щоб закріпити автокрісла для кожного. Тоді можна перевозити 1 дитину від 3 років без автокрісла.

Батьки мають спеціальний висновок від лікаря, який свідчить, що крісло завдасть шкоди здоров'ю дитини.

Якщо через параметри дитини неможливо використання відповідного пристрою.

Штраф за перевезення дитини без спеціального крісла, або, якщо цей пристрій закріплено з порушенням вимог – 300 злотих (близько 2500 грн).