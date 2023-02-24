Навіть 17-річний підліток повинен користуватися автокріслом під час поїздки в автомобілі, якщо його зріст не перевищує 150 сантиметрів.
Вікове обмеження дитини (12 років), що звільняло батьків від обов’язку перевозити підлітка в автокріслі було скасовано. Згідно з чинними правилами, усі діти зростом до 150 сантиметрів повинні користуватися автокріслом, навіть до повноліття.
Читайте також: Не заплатив за проїзд автострадою: у Польщі водія оштрафували на 676 доларів
Діти, що вищі за 150 сантиметрів, можуть сидіти на задньому сидінні, пристебнуті ременем безпеки.
Коли дітям дозволено їздити без автокрісла:
- Якщо в авто перебувають троє та більше дітей, і в ньому недостатньо місця, щоб закріпити автокрісла для кожного. Тоді можна перевозити 1 дитину від 3 років без автокрісла.
- Батьки мають спеціальний висновок від лікаря, який свідчить, що крісло завдасть шкоди здоров'ю дитини.
- Якщо через параметри дитини неможливо використання відповідного пристрою.
Штраф за перевезення дитини без спеціального крісла, або, якщо цей пристрій закріплено з порушенням вимог – 300 злотих (близько 2500 грн).