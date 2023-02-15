У Польщі водій не заплатив за проїзд автострадою. Тепер йому доведеться заплатити 3000 злотих штрафу.

Штраф на загальну суму 3 тисячі злотих (676 доларів) і 3 штрафні бали отримав водій, який намагався уникнути оплати за проїзд платною ділянкою автостради А1.

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Останніми днями співробітники Лодзької митниці та податкової служби в Лодзі проводили дорожню перевірку на автомагістралі A1 у Лодзі, перевіряючи, серед іншого, факт сплати електронного збору за користування платними дорогами.

Під час рейду митники викрили спробу обійти оплату e-TOLL водієм легкового автомобіля з причепом з максимальною масою понад 3,5 тонни.

Як з’ясувалося, номерний знак, встановлений на причепі, належить іншому – легшому. Як наслідок, система e-TOLL не визначила транспортний засіб як такий, на який поширюється обов’язок електронного збору. Також з’ясувалося, що причіп не допущений до руху, а водій не мав прав на керування транспортом понад 3,5 т і не мав чинного страхування цивільної відповідальності.

Загалом водій має сплатити 3000 злотих (676 доларів) штрафу: 1500 злотих (337 доларів) за несплату проїзду через e-TOLL, а другі 1,5 тисячі – за керування транспортним засобом, не допущеним до дорожнього руху. Порушнику також було нараховано 3 штрафні бали.