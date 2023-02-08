У Польщі змінили термін дії українських посвідчень водіїв та номерних знаків. Скільки часу тепер можна користуватись українськими правами в Польщі?

У Польщі внесли зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з бойовими діями на її території.

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Згідно з прийнятими змінами від 13 січня 2023 року, українське посвідчення водія вважається дійсним у Польщі до 31 грудня 2023 року навіть, якщо термін його дії закінчився. Про це повідомляє портал yavp.pl.

Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Польщі (у тому числі тих, хто приїхав ще до 24 лютого 2022 року).

Крім того, українці, які в'їхали до Польщі на авто з українськими номерами, також зможуть їздити в країні до 31 грудня 2023 року.