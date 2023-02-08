В Польше изменили срок действия украинских водительских удостоверений и номерных знаков. Сколько времени теперь можно пользоваться украинскими правами в Польше?

В Польше были внесены изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с боевыми действиями на ее территории.

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Согласно принятым изменениям от 13 января 2023 года, украинское водительское удостоверение считается действительным в Польше до 31 декабря 2023 года даже, если срок его действия истек. Об этом сообщает портал yavp.pl.

Это положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Польши (в том числе приехавших еще до 24 февраля 2022 года).

Кроме того, украинцы, въехавшие в Польшу на авто на украинских номерах, также смогут ездить по стране до 31 декабря 2023 года.