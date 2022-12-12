Mercedes-Benz планує відкрити в Яворі перший завод виключно для виготовлення автомобілів з електричним приводом.

Mercedes-Benz Vans інвестує понад 1 мільярд євро (1,05 мільярда доларів) у будівництво свого першого заводу виключно з електричними фургонами в Яворі, Польща. Про схвалення таких умов повідомила компанія в понеділок.

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Виробник фургонів підписав декларацію про наміри з польським урядом та іншими партнерами добудувати завод фургонів до свого виробництва в Яворі, де вона виготовляє двигуни внутрішнього згоряння та акумулятори для автомобілів Mercedes-Benz.

Завод стане четвертим у європейській мережі виробництва фургонів Mercedes-Benz, яку компанія реорганізує для виробництва лише повністю електричних фургонів, побудованих на платформі VAN.EA.

Можливе розширення заводу через спільне підприємство з американським виробником електрофургонів Rivian (RIVN.O) більше не відбуватиметься, оскільки американська фірма змінила пріоритети своїх запланованих проектів, йдеться в заяві, підтверджуючи заяву Rivian.