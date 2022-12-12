Mercedes-Benz планирует открыть в Яворе первый завод исключительно для производства автомобилей с электрическим приводом.

Mercedes-Benz Vans инвестирует более 1 миллиарда евро (1,05 миллиарда долларов) в строительство своего первого завода исключительно с электрическими фургонами в Яворе, Польша. Об одобрении подобных условий, сообщила компания в понедельник.

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Производитель фургонов подписал декларацию о намерениях с польским правительством и другими партнерами добавить завод фургонов к своей фабрике в Яворе, где она производит двигатели внутреннего сгорания и аккумуляторы для автомобилей Mercedes-Benz.

Завод станет четвертым в европейской сети производства фургонов Mercedes-Benz, которую компания реорганизует для производства полностью электрических фургонов, построенных на платформе VAN.EA.

Возможное расширение завода через совместное предприятие с американским производителем электрофургонов Rivian (RIVN.O) больше не будет, поскольку американская фирма изменила приоритеты своих запланированных проектов, говорится в заявлении, подтверждая заявление Rivian.