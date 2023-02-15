В Польше водитель не заплатил за проезд по автостраде. Теперь ему придется заплатить 3000 злотых штрафа.

Штраф на общую сумму 3 тысячи злотых (676 долларов) и 3 штрафных балла получил водитель, пытавшийся избежать оплаты за проезд по платному участку автострады А1.

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В последние дни сотрудники Лодзкой таможни и налоговой службы в Лодзи проводили дорожную проверку на автомагистрали A1 в Лодзи, проверяя, в частности, факт уплаты электронного сбора за пользование платными дорогами.

Во время рейда таможенники разоблачили попытку обойти оплату e-TOLL водителем легкового автомобиля с прицепом с максимальной массой более 3,5 тонны.

Как выяснилось, номерной знак, установленный на прицепе, принадлежит другому – более легкому. Как следствие, система e-TOLL не определила транспортное средство как такое, на которое распространяется обязанность электронного сбора. Также выяснилось, что прицеп не допущен к движению, а у водителя не было прав на управление транспортом более 3,5 т и не было действующего страхования гражданской ответственности.

В общей сложности водитель должен оплатить 3000 злотых (676 долларов) штрафа: 1500 злотых (337 долларов) за неуплату проезда через e-TOLL, а вторые 1,5 тысячи – за управление транспортным средством, не допущенным к дорожному движению. Нарушителю также было начислено 3 штрафных балла.