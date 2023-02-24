Теперь даже 17-летний подросток должен пользоваться автокреслом во время поездки в автомобиле, если его рост не превышает 150 сантиметров.
Возрастное ограничение ребенка (12 лет), освобождающее родителей от обязанности перевозить подростка в автокресле было отменено. Согласно действующим правилам, все дети ростом до 150 сантиметров должны пользоваться автокреслом даже до совершеннолетия.
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Дети выше 150 сантиметров могут сидеть на заднем сиденье, пристегнутые ремнем безопасности.
Когда детям разрешено ездить без автокресла:
- Если в авто находятся трое и больше детей, и в нем недостаточно места, чтобы закрепить автокресла для каждого. Тогда можно перевозить одного ребенка от 3 лет без автокресла.
- Родители имеют специальную справку от врача, которая свидетельствует, что кресло нанесет вред здоровью ребенка.
- Если из-за параметров ребенка невозможно использовать соответствующее устройство.
Штраф за перевозку ребенка без специального кресла или если это устройство закреплено с нарушением требований – 300 злотых (около 2500 грн).