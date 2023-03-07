Изменения в Уголовный кодекс Польши предусматривают использование подделки или чужих номерных знаков на автомобиле.

В изменениях в Уголовный кодекс отмечено, что человек, который для движения на территории Республики Польша имеет недействительный регистрационный номерной знак автомобиля, подделывает или меняет его, карается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

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Такое же наказание будет применено для лиц, использующих номерной знак транспортного средства, не присвоенного этому транспортному средству, или использующих поддельный или измененный номерной знак как подлинный.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

В новом положении законодательством предусмотрена уголовная ответственность в размере от трех месяцев до пяти лет лишения свободы за похищение номерного знака, подделку номерного знака с целью использования его в качестве подлинного, а также предусмотрена идентичная уголовная ответственность для злоумышленников, использующих копии номерных знаков на транспортных средствах.

В то же время, за неправильное размещение или закрытие номерных знаков предусмотрен штраф в размере 500 злотых. За отсутствие номерного знака на автомобиле водителя налагается штраф в размере не менее 1500 злотых.