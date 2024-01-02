Паливний податок фінансує інвестиції в дороги й залізницю, а також субсидії на громадський транспорт.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак підвищує ставки паливного збору на 2024 рік для всіх видів палива на 13,2%, йдеться в повідомленні міністра, опублікованому в Monitor Polski.

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Згідно з повідомленням, ставка збору на автомобільний бензин та його суміші з біокомпонентами підвищується на початку 2024 року з 172,91 до 195,74 зл за 1 000 л. У разі з дизельними маслами та їх сумішами з біокомпонентами плата зросте з 372,90 до 422,13 зл за 1 000 л. Для LPG і CNG нова ставка збору становитиме 238,98 зл за 1 000 кг, порівняно з 211,11 зл 2023 року. Це означає зростання на 13,2%. Ставки паливного збору за 2023 рік були вищими на 13% порівняно з 2022 роком.

Відповідно до закону 76,9% надходжень від плати за пальне надходить у Державний дорожній фонд, 19,45% — у Національний залізничний фонд і 3,65% — у Фонд громадського транспорту.