Топливный налог финансирует инвестиции в дороги и железную дорогу, а также субсидии на общественный транспорт.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак повышает ставки топливного сбора на 2024 год для всех видов топлива на 13,2%, говорится в сообщении министра, опубликованном в Monitor Polski.

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Согласно сообщению, ставка сбора на автомобильный бензин и его смеси с биокомпонентами повышается в начале 2024 года с 172,91 до 195,74 зл за 1 000 л. В случае с дизельными маслами и их смесями с биокомпонентами плата возрастет с 372,90 до 422,13 зл за 1 000 л. Для LPG и CNG новая ставка сбора составит 238,98 зл за 1 000 кг, по сравнению с 211,11 зл в 2023 году. Это означает рост на 13,2%. Ставки топливного сбора за 2023 год были выше на 13% по сравнению с 2022 годом.

Согласно закону 76,9% поступлений от платы за топливо поступает в Государственный дорожный фонд, 19,45% - в Национальный железнодорожный фонд и 3,65% - в Фонд общественного транспорта.