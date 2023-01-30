Викликати таксі у Польщі можна з тих же додатків в мобільному, що і в Україні. Але є і місцеві сервіси.

У Польщі таксі таке ж доступне, як і в Україні. До того для того, щоб його викликати, не потрібно знати польську мову – можна використовувати застосунок, який використовуєте в Україні. До того ж багато водіїв таксі українці або з колишніх республік Союзу.



У країні є як ліцензійні, так і приватні перевізники. Є й нелегали, яких здебільшого можна зустріти біля вокзалів, аеропортів, готелів та в популярних у туристів місцях.

Також цікаво як викликати таксі недорого в "годину пік"

Як та де знайти легальне таксі у Польщі

Знайти машини таксі можна на спеціальних стоянках. Те, що машина легальна, свідчить наявність світлового табло з написом “Taxi” на даху автомобіля, у салоні є працюючий таксометр, а у водія – ліцензія.

Також на більшості автівок зазначений номер телефону компанії, яку це таксі представляє. А на прохання пасажира водій зобов’язаний видати чек за надану послугу.

У ліцензованих таксі зазвичай можна розрахуватися як готівкою, так і карткою. Усі машини оснащені терміналами.

Як викликати таксі в Польщі

Викликати таксі в Польщі можна кількома способами:

зателефонувавши у спеціальну службу;

через інтернет-сервіс;

за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Найпопулярніші служби таксі через мобільні додатки:

Bolt – Google Play та App Store.

Uber – Google Play та App Store.

Free Now – Google Play та App Store.

Free Now – це служба таксі, яка працює за тим самим принципом, що й Uber та Bolt. До того ж після реєстрації ви можете отримати бонус на свій рахунок для поїздок у таксі – 15 злотих (130 грн).

Щоби скористатися послугою зазначених компаній, слід завантажити застосунок у мобільний телефон та зареєструватися. Це можна зробити як в Google Play, так і в App Store.

Застосунки зручні у користуванні, навіть для людей, які не володіють польською. Крім того, всю інформацію про поїздку ви зазначаєте у застосунку, не спілкуючись з оператором.

Таксі, які можна викликати через оператора (треба знати мову):

Варшава:

City Warsaw – +48 22 848 88 88.

Express Taxi – +48 22 877 08 08.

Prestige Taxi – +48 22 866 66 66.

Super Taxi – +48 63 242 29 96.

Merc Taxi – +48 22 677 77 77.

Вроцлав − OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00

Познань − M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22

Краків − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22

Катовіце − Lider +48 32723 23 23

Лодзь − Green Taxi Cab +48 42233 63 33

Гданськ − Hallo Taxi +4858 301 59 59

Люблін − Damel Taxi +48 81533 33 33

Також цікаво чи повинні автомобілі таксі проходити техогляд?

Скільки коштує таксі в Польщі

Ціни на комфортну поїздку залежать від того, в якому місті ви будете ними користуватися. Очевидно, що найвищі цінники у Варшаві, Кракові та Гданську.

Середня ціна за кілометр коливається від 1,7 до 3 злотих. Також врахуйте початкову суму, з якої починається відлік у таксі, тобто – ціну посадки. У середньому це 6-8 злотих.

Якщо говорити про великий автомобіль для групового перевезення, вартість посадки може становити й 50 злотих.

Якщо ви побажаєте виїхати за межі міста, тариф за кілометр зросте приблизно в половину. Саме стільки ви заплатите й за проїзд містом у святковий або вихідний день.

Як і в Україні, ціни на проїзд вдень та вночі відрізняються. Вночі доведеться заплатити вдвічі більше. Денний тариф діє з 06:00 до 22:00, а нічний – з 22:00 до 06:00 ранку.