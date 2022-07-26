Власники легкових автомобілів в Україні не зобов'язані проходити техогляд своїх автомобілів. Але таксі - це комерційний транспорт, а такі машини мають його проходити. Що ж насправді?

Технічний огляд (техогляд) для легкових автомобілів проходити не потрібно. Але це для приватних власників легкового автотранспорту. А от для автомобілів, які надають платні послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, законодавство передбачає інші правила. При цьому встановлює сувору відповідальність їх за порушення.

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Що каже закон

Відповідно до ст. 33 Закону «Про дорожній рух» технічний стан транспортних засобів має відповідати затвердженим правилам та нормативам. Обов`язок щодо забезпечення належного технічного стану транспортних засобів покладається на їх власників або водіїв, які ними керують.

Згідно з ч.1 ст. 29 Закону «Про дорожній рух» до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, технічний стан яких відповідає вимогам діючих правил і нормативів.

А у разі, якщо транспортний засіб підлягає обов`язковому технічному контролю, то до участі в дорожньому русі він допускається лише за умови проходження технічного контролю та при наявності документа, який підтверджує проходження такого контролю.

При цьому, відповідно до п. 31.3.б ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо вони не пройшли обов`язковий технічний контроль. Ця заборона стосується транспортних засобів, що підлягають такому контролю.

Згідно з ч.1, ч.2 ст. 35 Закону «Про дорожній рух» легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей не підлягають обов`язковому технічному контролю.

Водночас відповідно до положень статті 35 Закону України «Про дорожній рух» дані норми не стосуються легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.

Тобто, визначальною обставиною для визначення обов’язку проходження легковим автомобілем технічного огляду є мета його фактичного використання для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Підпунктом 15 пункту 2 Порядку проведення обов`язкового технічного контролю, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2012 №137 надано визначення поняттю «транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку». Це транспортний засіб, що експлуатується юридичними або фізичними особами – підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку.

Тому легкові автомобілі, які використовуються з метою надання оплатних послуг по перевезенню пасажирів чи вантажів, зокрема таксі, підлягають обов`язковому технічному контролю.

Якщо ж водій надає послуги з перевезення вантажів чи пасажирів безкоштовно, то він не повинен проходити технічний огляд.

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Відповідальність

Щодо відповідальності, то керування водієм транспортним засобом без проходження обов’язкового технічного огляду передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн (ч.3 ст. 121 КУпАП).

Повторне протягом року керування транспортним засобом без протоколу технічного контролю передбачає вже позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб (ч.4 ст. 121 КУпАП).