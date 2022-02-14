Повернення корупційного техогляду відміненого у 2011 році може призвести до небажаних наслідків. Петиція проти техогляду дуже швидко набирає підписи.

Міністерство інфраструктури готує законопроект про повернення техогляду. Багато хто з українців виступає проти цього, оскільки вбачає в повернені техогляду лише корупцію.

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Петиція проти обов’язкового техогляду була створена 05 січня 2022 року і вже набрала понад 6 000 голосів з 25 000 необхідних для її розгляду.

“Не приймати закон про проходження техогляду для приватних автомобілів українців так як це збільшить корупцію в Україні і це вже доказано на рівні автобусів які перевозять пасажирів. Прості українці їздять на авто 30рокік яким і купити нове авто немає змоги бо кінці з кінцями не можуть звести", - сказано у тексті петиції розміщеної на сайті президента України.

Нагадаємо, що згідно з офіційною статистикою національної поліції за 11 місяців 2021 року в Україні сталось 170 972 ДТП, серед них через технічні несправності – 455 пригод (0,27% від загальної кількості аварій). Тобто навіть якщо усі автомобілі будуть в ідеальному технічному стані – суттєвого впливу на безпеку руху це не матиме.