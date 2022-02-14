Возвращение коррупционного техосмотра, отмененного в 2011 году, может привести к нежелательным последствиям. Петиция против техосмотра очень быстро набирает подписи.

Министерство инфраструктуры готовит законопроект о возвращении техосмотра. Многие украинцы выступают против этого, поскольку видят в возвращении техосмотра только коррупцию.

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Петиция против обязательного техосмотра была создана 05 января 2022 года и уже набрала более 6 000 голосов из 25 000 необходимых для ее рассмотрения.

“Не принимать закон о прохождении техосмотра для частных автомобилей украинцев, так как это увеличит коррупцию в Украине и это уже доказано на уровне автобусов, которые перевозят пассажиров. Простые украинцы ездят на авто 30 лет, которым и купить новое авто нет возможности, потому что концы с концами не могут свести”, – сказано в тексте петиции, размещенной на сайте президента Украины.

Напомним, что согласно официальной статистике Национальной полиции за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП, среди них из-за технических неисправностей – 455 происшествий (0,27% от общего количества аварий). То есть даже если все автомобили будут в идеальном техническом состоянии – существенного влияния на безопасность движения это не окажет.