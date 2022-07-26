Владельцы легковых автомобилей в Украине не обязаны проходить техосмотр своих автомобилей. Но такси – это коммерческий транспорт, а такие машины должны его проходить. Что же на самом деле?

Технический осмотр (техосмотр) для легковых автомобилей проходить не нужно. Но это для частных владельцев легкового автотранспорта. А вот для автомобилей, которые предоставляют платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, законодательство предусматривает другие правила. При этом устанавливает строгую ответственность за их нарушения.

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Что говорит закон

Согласно ст. 33 Закона "О дорожном движении" техническое состояние транспортных средств должно соответствовать утвержденным правилам и нормативам. Обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния транспортных средств возлагается на их владельцев или водителей, управляемых ими.

Согласно ч.1 ст. 29 Закона "О дорожном движении" к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, техническое состояние которых отвечает требованиям действующих правил и нормативов.

А в случае если транспортное средство подлежит обязательному техническому контролю, то к участию в дорожном движении оно допускается только при условии прохождения технического контроля и при наличии документа, подтверждающего прохождение такого контроля.

При этом согласно п. 31.3.б ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств, если они не прошли обязательный технический контроль. Этот запрет касается транспортных средств, подлежащих такому контролю.

Согласно ч.1, ч.2 ст. 35 Закона "О дорожном движении" легковые автомобили всех типов, марок и моделей не подлежат обязательному техническому контролю.

В то же время, согласно положениям статьи 35 Закона Украины "О дорожном движении" данные нормы не касаются легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

То есть определяющим обстоятельством определения долга прохождения легковым автомобилем технического осмотра является цель его фактического использования для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Подпунктом 15 пункта 2 Порядка проведения обязательного технического контроля, утвержденного постановлением КМУ от 30.01.2012 №137, дано определение понятию “транспортное средство, используемое с целью получения прибыли”. Это транспортное средство, эксплуатируемое юридическими или физическими лицами – предпринимателями при осуществлении хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а также физическими лицами при выполнении гражданско-правовых соглашений с целью получения прибыли.

Поэтому легковые автомобили, которые используются в целях предоставления платежных услуг по перевозке пассажиров или грузов, в том числе такси, подлежат обязательному техническому контролю.

Если водитель предоставляет услуги по перевозке грузов или пассажиров бесплатно, то он не должен проходить технический осмотр.

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Ответственность

Что касается ответственности, то управление водителем транспортным средством без прохождения обязательного технического осмотра предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн (ч.3 ст. 121 КУоАП).