Український сервіс OnTaxi надав поради користувачам додатків онлайн-таксі, як стримувати зростання цін у часи пік.

Чому зростають ціни на таксі у вашому місті?

Відповідь на це питання із легкістю можна знайти в інтернеті. Алгоритми у додатках розраховують вартість поїздки, базуючись на балансі попиту та пропозиції: чим більше замовлень зроблять користувачі, чим менше автівок буде «на лінії» – тим вищим стає коефіцієнт зростання базового тарифу.

У критичні моменти (снігопад, дощ, відключення електроенергії тощо) - купа користувачів обирає діставатись до місця призначення на таксі. Водночас багато водіїв відмовляються від «таксування» - через ризик аварії на дорозі чи необхідність надати автодопомогу близьким та рідним.

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Якщо в такій ситуації не змінювати тариф, станеться колапс – все більше замовлень, все менше автівок, ніхто взагалі не може нікуди поїхати. Тож, зростання ціни – це фактор мотивації, аби збільшити кількість активних драйверів. А якщо вам конче необхідно рушати саме зараз – можна ще «плюсанути» тариф і підвищити тим самим швидкість прийняття замовлення.

Чи можуть самі користувачі стримувати динаміку цін на таксі у місті? Так. І можуть робити це досить ефективно.

По-перше, момент, про який ви майже не замислювались, але він суттєво впливає на ситуацію. Більша частина водіїв підключені одразу до трьох-чотирьох онлайн-сервісів та обирають найдорожче замовлення серед всіх цих агрегаторів. Як тільки драйвер прийме замовлення в одному додатку, він одразу ж стає неактивним для інших. Та більша частина користувачів також прораховує ціну одразу у трьох-чотирьох сервісах – таким чином складається ілюзія, що планує їхати не одна, а декілька різних осіб. Попит росте, а пропозиція падає. Отримуємо збільшення динамічного тарифу.

Отже, перше важливе правило: завжди робіть прорахунок та створюйте замовлення лише в одному додатку, уникайте ілюзії ажіотажу. Ніколи не користуйтесь у час-пік застосунками-сканерами, адже вони ще більше навантажують систему. Та навіть в одному додатку краще не перестворювати замовлення, змінюючи деякі параметри, а у разі, якщо автівка не знайдена – надсилати на повторний пошук старий запит.

Ще один спосіб знизити попит – скооперуватись із друзями, колегами або навіть незнайомими людьми на зупинці транспорту, якщо вам треба їхати в одному напрямку, та викликати таксі для групи осіб – отримуємо одне замовлення замість трьох-чотирьох, попит падає.

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У деяких додатках, зокрема - OnTaxi, є можливість «відмінусувати» вартість замовлення, якщо вважаєте, що вона завелика (або просто не маєте таких грошей на поїздку). У коментарях - додайте декілька речень про те, чому ціна знижена, але вам треба їхати саме зараз. Драйвери частіше за все хочуть допомагати тим, хто цю допомогу потребує, велика ймовірність, що таке замовлення буде прийняте, попри неконкурентну ціну.

Ну й нарешті, простий спосіб зекономити та допомогти іншим містянам дістатись домівок за «адекватні гроші» – дочекатись падіння попиту. Години пік не тривають довше 2-3 годин, якщо вам є де «пересидіти ажіотаж» – зробіть це за горнятком запашної кави.

Як бачите, немає ніякої «змови власників сервісів таксі», ціна та її динаміка прораховується програмними алгоритмами. А на вартість поїздки впливають, у першу чергу, самі користувачі та їх поведінка. Отже, лише користувачі можуть зробити так, аби таксі у години пік коштувало не дорожче, аніж у звичайний період.