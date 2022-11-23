Водії заповнюють баки та гуртуються в єдиних місцях, де є світло.

Після чергової атаки рашистів на енергосистему України більшість міст України поринули в пітьму. Світяться лише кафешки з генераторами та автозаправки з автономним живленням. До них вишикувались довжелезні черги, а всередині сидить багато людей. Вони п’ють гарячі напої та їдять теплу їжу, заряджають телефони та працюють з ноутбуками. Заправки перетворились на осередки життя. Втім, навіть на них є проблеми.

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Поки що АЗС відпускають пальне в необмеженій кількості всім бажаючим, але якщо запаси закінчаться, буде повторення ситуації травня 2022 року, коли АЗС змушені будуть ввести ліміти на кількість пального.

Однак цьому заважають інші чинники – мобільний зв’язок не працює, тож термінали для оплати пального картками теж. Тому більшість АЗС приймають оплату лише готівкою. Зняти готівку з карток в банкоматах теж неможливо через відсутність електроенергії та мобільного зв’язку. Таким чином ті, хто звик розраховуватись карткою чи безконтактним методом через смартфон, зараз позбавлені змоги придбати пальне та інші товари на АЗС. Це зменшує попит на пальне.

Нагадаємо, що попит на пальне зріс через використання генераторів.