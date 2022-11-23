Водители заполняют баки и группируются в тех местах, где есть свет.

После очередной атаки рашистов на энергосистему Украины большинство городов ушли в темноту. Светятся только кафешки с генераторами и автозаправки с автономным питанием. К ним выстроились длинные очереди, а внутри сидит много людей. Они пьют горячие напитки и едят тёплую еду, заряжают телефоны и работают с ноутбуками. Заправки превратились в очаги жизни. Впрочем, даже на них есть проблемы.

Также интересен город без света: как проезжать перекресток

Пока АЗС отпускают горючее в неограниченном количестве всем желающим, но если запасы закончатся, будет повторение ситуации мая 2022 года, когда АЗС вынуждены будут ввести лимиты на количество горючего.

Однако этому мешают другие факторы – мобильная связь не работает, поэтому терминалы для оплаты горючего картами тоже. Поэтому большинство АЗС принимают оплату только наличными. Снять наличные с карточек в банкоматах тоже невозможно из-за отсутствия электроэнергии и мобильной связи. Таким образом, те, кто привык рассчитываться картой или бесконтактным методом через смартфон, сейчас лишены возможности приобрести топливо и другие товары на АЗС. Это уменьшает спрос на горючее.

Напомним, что спрос на горючее вырос из-за использования генераторов.