Викликані обстрілами відключення електроенергії тягнуть за собою раніше небачені труднощі для водіїв. Ймовірність потрапити у ДТП в таких умовах зростає – одночасно зі зниженням ймовірності отримати якусь компенсацію за пошкодження. Як уникнути можливих небезпек?

Те, що у темних містах водити автомобіль важче, зрозуміло і без пояснень. Але достатньо проблем чекає на водіїв на знеструмлених вулицях і вдень.

Зазначимо, що говорячи в цій статті про перехрестя, головні і другорядні дороги, ми матимемо на увазі лише умови міста. Тобто ситуації на заміських автотрасах та путівцях тут до уваги не беремо.

Непрацюючі світлофори створюють додаткові ризики при проїзді перехресть на широких міських проспектах, де можна розвивати доволі високу швидкість. (Фото Олександра Зєрщикова)

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Найголовніше – світлофори

Справжній ступор може викликати у водіїв непрацюючий світлофор. По-перше, треба негайно згадати правила проїзду нерегульованих перехресть. Це дуже непросто стосовно багатосмугових розв’язок.

По-друге, треба розібратися із “статусом” вулиць і пріоритетом проїзду. Це ускладняється відсутністю відповідних знаків, які у багатьох великих містах “не витримали конкуренції” зі світлофорами та “загубилися” через багаторічну незатребуваність.

Тому перша порада: при наближенні до перехрестя завчасно видивлятися знаки пріоритету.

Фатальні помилки

Перш за все про те, чого не можна робити при проїзді перехрестя, на якому погас світлофор і на якому не все зрозуміло зі ступенем “старшинства” доріг.

“Я пам’ятаю, які знаки тут були раніше, їду по пам’яті“. При розборі обставин ДТП офіційні особи братимуть до уваги юридично реальну на цей час ситуацію, а не створену в уяві бувалих водіїв картину.

“Я стою найближче до потрібної вулиці і швиденько першим поверну туди.” Навіть якщо ви справді нікому не заважаєте вашим маневром, може знайтися хтось, хто має право зробити це першим – і тоді за наслідки аварії відповідатимете ви.

“Моя вулиця більша, тож вона головна, і я їду першим”. За відсутності знаків пріоритет вулиць визначається за наявністю або відсутністю дорожнього покриття (п. 1.10 ПДР), що для сучасного міста не актуально. І перш за все слід переконатися, що на вулицях з усіх боків перехрестя немає знаків пріоритету 2.1 “Поступитися дорогою”, 2.2 “Проїзд без зупинки заборонено” (“Стоп”), 2.3 “Головна дорога” і 7.8 “Напрямок головної дороги на перехресті”. Їх навмисне зробили нестандартної форми, щоб вони “читалися” зі зворотного боку.

Роз’їжджатися з іншими машинами на багатосмугових вулицях без світлофорів незвично. Водіям доведеться оновити свої знання з ПДР. (Фото Олександра Зєрщикова)

Як проїхати перехрестя без світлофора: рівнозначні дороги

Пункт 16 ПДР України дає такі інструкції:

На перехресті рівнозначних доріг все просто: водій має поступитися дорогою тим водіям, які наближаються до нього справа (крім перехресть з рухом по колу).

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Як повернути наліво

При повороті наліво (розвороті) з головної дороги треба пропустити всіх, хто їде рівнозначною дорогою назустріч – прямо або повертає направо. Треба пропустити також трамвай, який їде прямо (ліворуч вас) у попутному вам напрямку.

Повертаючи направо чи наліво водій має пропустити пішоходів, що переходять вулицю, на яку він повертає, а також попутних велосипедистів.

Перехрестя без світлофора: нерівнозначні дороги

Першими мають проїхати машини, які наблизилися по вулиці, позначеній знаками “Головна дорога”. Відповідно той, хто має перед собою трикутний знак 2.1 “Поступися дорогою” або знак 2.2 “Проїзд без зупинки заборонено” (“Стоп”), пропускає інших.

Якщо головна дорога повертає (згідно з табличкою 7.8 “Напрямок головної дороги на перехресті”), водії, що знаходяться на ній, між собою керуються правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг. За тим самим принципом роз’їжджаються поміж собою і водії, що наблизилися другорядними вулицями.

Трамвай на нерегульованому перехресті завжди має перевагу перед іншим транспортом (крім кругового руху).

Справжня біда деяких сучасних міст – відсутність знаків пріоритету на великих перехрестях, що завжди регулювалися світлофорами. (Фото Олександра Зєрщикова)

Якщо немає знаків пріоритету

В реальному житті часто буває, що знаки пріоритету на міських вулицях із відключеним світлофором відсутні. Тобто незрозуміло, де головна дорога і яка взагалі схема організації руху на перехресті. Тоді водій повинен вважати, що знаходиться на другорядній дорозі. І це не наша порада, це пряма вказівка пункту 16.15 українських ПДР.

Рекомендація Авто 24

Відсутність електропостачання суттєво змінює порядок поведінки водія у великому місті. Радимо заздалегідь освіжити свої знання щодо правил проїзду перехресть. Можливо, великі однорівневі розв’язки при щільному трафіку доведеться щоразу проїжджати як вперше – адже немає гарантії, що всі інші водії розібралися із пріоритетами й не влаштують аварійну ситуацію. Недаремно саме цього у незрозумілих ситуаціях вимагає вищезгаданий п. 16.15 українських ПДР.

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