Вызванные обстрелами отключения электроэнергии влекут ранее невиданные трудности для водителей. Вероятность попасть в ДТП в таких условиях растет – одновременно со снижением вероятности получить компенсацию за повреждение. Как избежать возможных опасностей?

То, что в темных городах водить автомобиль тяжелее, понятно и без объяснений. Но достаточно проблем ожидает водителей на обесточенных улицах и днем.

Отметим, что говоря в этой статье о перекрестке, главных и второстепенных дорогах, мы будем иметь в виду только условия города. То есть ситуации на загородных автотрассах и проселках здесь не в счет.

Неработающие светофоры создают дополнительные риски при проезде перекрестков на широких городских проспектах, где можно развивать достаточно высокую скорость. (Фото Александра Зерщикова)

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Самое главное – светофоры

Настоящий ступор может вызвать у водителей неработающий светофор. Во-первых, нужно немедленно вспомнить правила проезда нерегулируемых перекрестков. Что очень непросто по отношению к многополосным развязкам. Во-вторых, нужно разобраться со "статусом" улиц и приоритетом проезда. Что нередко осложняется отсутствием соответствующих знаков, которые во многих крупных городах “не выдержали конкуренции” со светофорами и “потерялись” из-за многолетней невостребованности.

Поэтому первый совет: при приближении к обесточенному перекрестку начинайте заранее высматривать знаки приоритета.

Роковые ошибки

Прежде всего о том, чего нельзя делать при проезде перекрестка, на котором погас светофор и на котором не все понятно со степенью "старшинства" дорог.

"Я помню, какие знаки здесь были раньше, и еду по памяти". Так думать неправильно. При разборе обстоятельств ДТП официальные лица будут принимать во внимание юридически реальную на данный момент ситуацию, а не созданную в воображении бывалых водителей картину.

"Я стою ближе к нужной улице и быстренько первым верну туда." Даже если вы действительно никому не мешаете вашим маневром, может найтись кто-то, кто имеет право сделать это первым – и тогда за последствия аварии будете отвечать вы.

"Моя улица больше, поэтому она главная, и я еду первым". При отсутствии знаков приоритет улиц определяется наличием или отсутствием дорожного покрытия (п. 1.10 ПДД), что для современного города не актуально. Так что прежде всего следует убедиться, что на улицах со всех сторон перекрестка нет знаков приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" ("Стоп"), 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги на перекрестке". Их специально сделали нестандартной формы, чтобы они “читались” и с обратной стороны.

Разъезжаться с другими машинами на многополосных улицах без светофоров непривычно. Водителям придется обновить свои знания ПДД. (Фото Александра Зерщикова)

Как проехать перекресток без светофора: равнозначные дороги

Пункт 16 ПДД Украины дает следующие инструкции:

На перекрестке равнозначных дорог все просто: водитель должен уступить дорогу тем машинам, которые приближаются к нему справа (кроме перекрестков с круговым движением).

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Как повернуть налево

При повороте налево (развороте) с главной дороги нужно пропустить всех, кто едет по равнозначной дороге навстречу – прямо или поворачивает направо. Надо пропустить также трамвай, который едет прямо (слева от вас) в попутном вам направлении.

Поворачивая направо или налево, водитель должен пропустить пешеходов, переходящих улицу, на которую он съезжает, а также попутных велосипедистов.

Перекресток без светофора: неравнозначные дороги

Первыми должны проехать машины, которые приблизились по улице, обозначенной знаками 2.3 "Главная дорога". Соответственно тот, кто имеет перед собой треугольный знак 2.1 "Уступи дорогу" или знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" ("Стоп"), пропускает других.

Если главная дорога поворачивает (согласно таблички 7.8 "Направление главной дороги на перекрестке"), находящиеся на ней водители между собой руководствуются правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. По тому же принципу разъезжаются между собой и приблизившиеся второстепенными улицами водители.

Трамвай на нерегулируемом перекрестке всегда имеет преимущество перед другим транспортом (кроме кругового движения).

Настоящая беда некоторых современных городов – отсутствие знаков приоритета на больших перекрестках, которые всегда регулировались светофорами. (Фото Александра Зерщикова)

Если нет знаков приоритета

В реальной жизни часто бывает, что знаки приоритета на городских улицах отсутствуют – то есть непонятно, где главная дорога и какова схема движения на перекрестке, оставшемся без светофора. Тогда водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге. И это не наш совет, а прямое указание пункта 16.15 украинских ПДД.

Рекомендация Авто 24

Отсутствие электроснабжения существенно изменяет порядок поведения водителя в большом городе. Советуем заранее освежить свои знания по правилам проезда перекрестков. Возможно, большие одноуровневые развязки при плотном трафике придется каждый раз проезжать как впервые – ведь нет гарантии, что все остальные водители разобрались с приоритетами и не устроят аварийную ситуацию. Недаром именно это в непонятных ситуациях требует вышеупомянутый п.16.15 украинских ПДД.

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