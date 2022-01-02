Мабуть, немає картини більш типової для початку зими: на місто зненацька випав сніг і, вчасно не прибраний і вкатаний колесами, він уже через півгодини перетворює багатосмугові вулиці на каток. Як їхати в ожеледь у щільному потоці?

Їздити слизькою дорогою в принципі важко, а в умовах заповнених транспортом міських вулиць це взагалі прояв вищої водійської майстерності. Але часто в автомобіліста просто немає вибору: під час руху у потоці чистий асфальт раптом стає слизьким і немає жодної змоги щось змінити. Тому той, хто користується машиною взимку, просто мусить володіти навичками та прийомами керування в обмеженому просторі.

Безпека на слизькій дорозі у щільному трафіку залежить від дисципліни усіх учасників руху, адже один водій може влаштувати проблеми для десятьох

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Якщо говорити коротко, рух в ожеледь у щільному потоці транспорту відрізняється від їзди на вільних дорогах необхідністю враховувати обмежений інтервал з боків та потребою тримати швидкість, більш-менш адекватну швидкості усього потоку.

Увага. Намагайтеся керувати машиною згідно власних відчуттів та вміння, не піддаючись на швидкісні “провокації” сусідів по потоку – адже на інших машинах можуть бути кращі шини, привід 4х4, досвідченіший водій тощо. Через контакт з сидінням прислуховуйтесь до поведінки машини – чи не заносить її вбік. Також слухайте двигун – чи відповідають його оберти швидкості руху. Якщо оберти ростуть, а швидкість ні – значить, машина буксує і треба трохи відпустити акселератор, щоб уникнути заносу.

Швидкість. На слизькій дорозі та чи інша швидкість може здаватися безпечною, аж доки не доведеться уповільнюватись або повертати – саме тоді навіть найкращі арктичні шини можуть втратити зчеплення з дорогою. Тому тримайте швидкість не просто низьку, а таку, з якої ви за потреби зможете безпечно уповільнитись без контакту з сусідами по потоку. Також уникайте різкого натискування на акселератор, бо на слизькій поверхні це призводить до пробуксовування ведучої осі і нерідко до зносу корми чи передка машини вбік – на сусіднє авто.

Найбільше проблем у містах ожеледь створює там, де вулиці йдуть на підйом. Тож такі місця краще оминати

Гальмування . Користування саме гальмами на слизькій дорозі краще звести до мінімуму. Намагайтеся уповільнюватись шляхом гальмування двигуном. Робити це дозволяють не лише прості механічні трансмісії, а і сучасні коробки-”автомати”. Будьте обережні з гальмами на підйомах та на схилах: утискування гальмівної педалі аж до блокування коліс може призвести до зсуву навіть стоячої машини. Майже усі сучасні авто мають ABS, яка може трохи збільшувати гальмівний шлях на слизькій дорозі – і це треба враховувати при виборі дистанції до машини попереду вас.

Дистанція. Оскільки у щільному потоці транспорту не можна бачити дорогу перед собою на далеку відстань, треба залишати перед собою дистанцію із запасом на те, що під колесами в момент можливого гальмування опиниться чистий лід. З іншого боку, якщо ви залишите “вікно” попереду вас великим, в нього час від часу будуть “влазити” інші автомобілі, змушуючи вас гальмувати, що на слизькій дорозі теж небажано.

За умов складного рельєфу в місті у добру ожеледь (ожеледицю) принципового значення не має ані тип трансмісії, ані марка шин

Інтервал. Бажано мати інтервал побільше, адже на слизькій дорозі автомобіль може трохи заносити, і тримати його строго в межах своєї смуги буває непросто. Вплинути на відстань між бортами вашого авто і машин у сусідніх смугах умовах міста неможливо. Але можна спробувати триматися не поряд з машиною, а навпроти “вікна” між двома сусідніми автомобілями. Коли дорога йде по кривій, контролюйте інтервал з машинами у сусідніх рядах особливо ретельно, адже саме такій ситуації когось може занести і станеться небажаний контакт. Тут краще брати до уваги не швидкість потоку (яка може бути невиправдано високою), а відчуття поведінки власного авто.

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Світлофори . Здалеку слідкуйте за сигналами світлофорів і, не зважаючи на поведінку передніх машин, завчасно знижуйте швидкість, коли завершується час горіння зеленого сигналу. Нюанс у тому, що різко зупинитися на червоний змоги у вас не буде.

Підйоми. Якщо вулиця йде угору, і на ній буксують інші машини, не розпочинайте підйом, поки не піднімуться ті, хто іде попереду вас. Тому що в разі вимушеної зупинки на відшліфованому колесами підйомі вам буде практично неможливо зрушити з місця.

На слизькій дорозі краще не розпочинати штурм підйому, поки його не подолає передня машина

Мабуть, варто нагадати також, що за складних погодних умов у великому місті водієві треба ще перед виїздом подбати про добрий огляд з-за керма. Тобто треба добре прогріти салон, щоб скло не запотівало, і прибрати весь сніг та лід з зовнішнього боку вікон. Поки опалювач піднімає температуру в інтер’єрі, можна очистити від снігу щітки “двірників” та фари.

Рекомендація Авто24

Міська штовханина під час ожеледі, та ще в годину пік – один з найскладніших режимів руху, це вам підтвердить будь-який досвідчений автомобіліст. Тому ніхто не засудить вас, коли ви залишите машину біля домівки або офісу і попрямуєте до станції метро або автобусної зупинки, де за вашу безпеку і безпеку інших громадян відповідатимуть професіонали. На щастя, в Україні довго подібна ситуація на дорозі не тримається – або комунальники нарешті просинаються, або температура зростає.

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