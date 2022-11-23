Агрегатори таксі працюють через мобільні мережі інтернет, тож через проблеми зі зв'язком пасажири та водії опинились без можливості знайти одне одного.

Вимкнення електрики у більшій частині України 23 листопада спричинило проблеми з мобільним зв’язком. Оператори стільникового зв’язку майже не надають послуги мобільного інтернету 4G (LTE). Натомість бізнес-модель головних агрегаторів таксі – UBER, Bolt та Uklon – побудована на використанні мобільного інтернету. Вони отримують дані про місцезнаходження таксі та пасажира за геолокацією, прив’язаної до мобільної мережі. А от коли ця мережа “впала”, можливість замовлення та пошуку таксі також зникла.

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Наразі в Києві та інших містах України навіть за наявності великої кількості водіїв таксі пасажири не можуть скористатись їх послугами. Адже додатки UBER, Bolt та Uklon працюють лише за наявності мобільного інтернету. Пасажир замовляє таксі через додаток, який зв’язується з головним сервером служби таксі через мобільний інтернет. І навіть якщо пасажир викличе машину в зоні дії провідного інтернету чи Wi-Fi, водій не може отримати замовлення, адже не має з’єднання з мережею.

Таким чином, в містах існує великий попит на послуги таксі через відключення світла. Водночас навіть при наявності достатньої кількості водіїв вони не можуть отримати замовлення та виконати його. І навіть якщо це вдалось, водій не завжди має змогу під’їхати до замовника через збої в роботі навігації.

Альтернативою основним агрегаторам може бути звичайна служба таксі, яка приймає замовлення за телефоном. Такі служби ще залишились в багатьох містах, особливо невеликих. Однак з розповсюдженням агрегаторів таксі популярність традиційних служб різко знизилась. Тому мало в кого з пасажирів залишились номери телефонів таких таксі.

До того ж водії таксі також отримують замовлення від них не по рації чи за телефоном (який хоч трохи працює), як раніше, а через мобільний додаток. Тому вони теж не можуть отримати замовлення без мобільного інтернету. Таким чином, відсутність електроенергії та мобільного інтернету практично паралізувало галузь таксі в українських містах.

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